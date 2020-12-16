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Sahte raporla, ‘Covid-19’a yakalandım’ diye patronunu kandırıp 100 bin dolar zarara soktu; dava açıldı

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ABD’nin Georgia eyaletinde, bir süre çalışmamak için sahte raporla Covid-19’a yakalandığını beyan eden kişiye, işyerini 100 bin dolar (781 bin 720 lira) zarara soktuğu gerekçesiyle dava açıldı.
Sahte raporla, ‘Covid-19’a yakalandım’ diye patronunu kandırıp 100 bin dolar zarara soktu; dava açıldı

ABD’nin Georgia eyaletinde, bir süre çalışmamak için sahte raporla Covid-19’a yakalandığını beyan eden kişiye, işyerini 100 bin dolar (781 bin 720 lira) zarara soktuğu gerekçesiyle dava açıldı.

35 yaşındaki Antonio Davis, mayıs ayında Covid-19 testinin pozitif çıktığına dair sahte rapor düzenleyerek işyeri yönetimine yolladı. Bunun üzerine eyaletin başkenti Atlanta’daki şirketin sahibi fabrikasını kapattı. Çalışanlarını izne çıkardı ve fabrikayı dezenfekte ettirdi.

Covid-19 önlemleri için 100 bin dolar harcayan firma yönetimi, raporun sahte olduğunu anlayınca işine son verdiği Davis’e dava açtı.

Polis sorgusunda, virüse yakalanmadığını, işe gitmemek için bu yola başvurduğunu itiraf eden Davis’in, evsahibi olmak için mortgage başvurusu yaptığı, gelirini yanlış beyan ettiği ve kendisine isnat edilen suçlar arasında bunun da yer aldığı belirtildi.

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