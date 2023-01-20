Sahte Reçete!

2022 yılı Eylül-Ekim ayları içerisinde, Gazimağusa’da hekim olarak görev yapan İ.İ.(E-71)’nin, yeşil reçeteye tabi olan ilaçları, eczacı E.A.(E-27)’nın teşviki ile muayene etmediği kişiler adına yazıp sahte olarak düzenlemiş olduğu reçeteleri M.T.(E-32)’ye vermek suretiyle E.A’ya ulaşmasını sağlayıp tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.
Yürütülen soruşturma kapsamında İ.İ.(E-71), E.A.(E-27) ve M.T.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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