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Sahte Reçete!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahte Reçete!

2022 yılı Eylül-Ekim ayları içerisinde, Gazimağusa’da hekim olarak görev yapan İ.İ.(E-71)’nin, yeşil reçeteye tabi olan ilaçları, eczacı E.A.(E-27)’nın teşviki ile muayene etmediği kişiler adına yazıp sahte olarak düzenlemiş olduğu reçeteleri M.T.(E-32)’ye vermek suretiyle E.A’ya ulaşmasını sağlayıp tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında İ.İ.(E-71), E.A.(E-27) ve M.T.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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