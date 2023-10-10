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Sahte reçete soruşturması... 5 Zanlıya 3'er gün tutukluluk verildi...

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Sahte reçete düzenlenmesi meselesiyle ilgili olarak dün tutuklanan 5 kişiden 3'ü Lefkoşa'da 2'si İskele'de mahkemeye çıkarıldı.
Sahte reçete soruşturması... 5 Zanlıya 3'er gün tutukluluk verildi...

Lefkoşa Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan eczacı  K.D, eczacı F.Ive kalfa Z.P hakkında 3'er gün tutukluluk verildi.

Öte yandan İskele Kaza Mahkemesine çıkan zanlılara da 3'er gün tutukluluk verildi.

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