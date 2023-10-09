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Sahte reçete soruşturması... Bir doktor ve bir eczacıya 3’er gün ek tutukluluk

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Sahte reçete soruşturması kapsamında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan bir doktor ve bir eczacıya 3’er gün ek tutukluluk verilirken, bir doktor ve iki eczacı ise teminata bağlanarak, serbest bırakıldı.
Sahte reçete soruşturması... Bir doktor ve bir eczacıya 3’er gün ek tutukluluk

Sahte reçete soruşturması kapsamında doktor Ö.B. ve eczacı M.F. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş mahkemede, zanlıların, “resmi evrak sahteleme, resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Meseleyle ilgili 86 ifade alındığını, 21 kişinin reçetelerinde bahsedilen ilaçları kısmen veya hiç almadığını beyan ettiğini kaydeden Mannaş, bir kişi haricinde 85 kişinin doktorlara muayene olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Eczacı M.F.’nin, boş A4 kağıdı üzerine ilaç kupürlerini keserek, yapıştırdığının ve müşterilerine boş kağıda imza attırdığının tespit edildiğini belirten Mannaş, eczacı M.F.’nin Sosyal Sigortalar Dairesi’nde işlem yaptığı 3 bin 137 adet reçetenin, 1247’sinin doktor Ö.B. tarafından yazıldığını söyledi. Mannaş, Ocak-Ağustos 2023 döneminde zanlı Ö.B.’nin, toplam 10 bin 861 adet reçete yazdığını da ifade etti.

Reçetelerde ismi geçen kişilere etki edilebileceğine işaret eden Mannaş, bu nedenle zanlılar hakkında 3’er gün ek tutukluluk talep etti.

Savcı Hasan Boşnak da, zanlılar hakkında 3 gün süreyle ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç de, tahkikatın tamamlanmadığını ve sürece olumsuz etki olabileceğini ifade ederek, zanlılar hakkında 3'er gün ek tutukluluk emri verdi. Bilgeç, rahatsızlığı nedeniyle zanlı Ö.B.’nin tutukluluk süresini polis kontrolünde hastanede geçirmesi konusunda da karar üretti.

-Bir doktor ve iki eczacı tutuksuz yargılanacak

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktor S.T. ile iki eczacı Ö.T. ve E.T. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, teminata bağlandı. Zanlılar tutuksuz yargılanacak.

Polis Müfettiş Muavini Cemali Çiftci, Ocak-Ağustos 2023 döneminde eczacılar Ö.T. ve E.T.’nin dolandırmak kastıyla doktor S.T.’nin yardımıyla, müşterilerinin reçetelerinde almadıkları ilaçları alınmış gibi gösterip, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden sahtekarlıkla para temin ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Tahkikat sürecinde zanlıların birçok reçeteyi sahtelediklerinin belirlendiğini ifade eden Çiftci, buna karşın zanlıların teminata bağlanmasını uygun gördüklerini belirtti.

Savcı Hasan Boşnak da, zanlıların, yurtdışına çıkışının yasaklanması, kimlik ve pasaportlarına el konulması, polise ispat-ı vücut, nakdi teminat ve kefalet senedi koşullarıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç de, zanlıların, seyahat belgelerine el konularak, yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücut, 50’şer bin TL nakdi teminat ve 2 kişinin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşuluyla teminata bağlanmasını emretti.

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