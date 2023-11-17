  • BIST 7840.01
  • Altın 1831.561
  • Dolar 28.6863
  • Euro 31.2138
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAFilistin Sağlık Bakanı: El Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın karargahı varsa bize kanıt gösterin

Sahte reçete soruşturması... Bir doktor ve iki eczacı mahkemeye çıkarıldı...

» »
Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Doktor Z.U, Eczacı Ş.B ve Eczacı Ç.K Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Sahte reçete soruşturması... Bir doktor ve iki eczacı mahkemeye çıkarıldı...

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi olguları aktardı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Lefkoşa’da faaliyet gösteren Eczane İşletmecisi Ş.B'nin doktor  ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 894 adet reçete gönderdiğini belirtti. Polis, bu reçetelerden 120 tanesinin incelendiğini, 27 tanesinin sahte çıktığını açıkladı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde reçetelerin ve imzaların kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi. 

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren eczanenin ise doktor N.P ve doktor Z.U ile birlikte yine 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 201 reçete gönderdiğini, bunlardan bin 100 tanesinin incelendiğini, 22 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, 22 sahte reçetenin 8 tanesinin Z.U'ya ait olduğunu söyledi. 

Polis, zanlıların işyeri ve eczanelerinde emare alınan elektronik eşyaların inceleneceğini, üç zanlıdan alınan el yazı ve imza örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların
50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

Yargıç, eczacı olan zanlıların haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verirken,  86 yaşındaki Z.U için ıpsat yükümlülüğü koymadı. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkollü sürücü bisikletlilere çarptı... "Neye çarptığımı görmedim"17 Kasım 2023 Cuma 15:45
  • Öz yeğenine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası açıklandı!17 Kasım 2023 Cuma 15:27
  • KTAMS, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde mahkemelerin sorunlarına dikkat çekti17 Kasım 2023 Cuma 15:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Nava ile görüştü17 Kasım 2023 Cuma 14:53
  • Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi komitede, 1 milyon TL’lik artışla oy birliğiyle onaylandı17 Kasım 2023 Cuma 14:35
  • İsias Otel iddianamesi tamamlandı... İşte istenen cezalar...17 Kasım 2023 Cuma 14:07
  • Meteoroloji uyardı: Hafta sonuna dikkat, kuvvetli geliyor...17 Kasım 2023 Cuma 13:57
  • Üstel, Şampiyon Melekler Köyünde... “Acımız, yasımız birdir…”17 Kasım 2023 Cuma 13:16
  • Şampiyonlarımız için Sözümüzü Tuttuk: Ülker Lefkoşa Maratonu’ndan 2 milyon 250 bin TL derneğe takdim edildi17 Kasım 2023 Cuma 12:52
  • Pile'de son durum ne?17 Kasım 2023 Cuma 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti