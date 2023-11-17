Sahte reçete soruşturması... Bir doktor ve iki eczacı mahkemeye çıkarıldı...

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi olguları aktardı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Lefkoşa’da faaliyet gösteren Eczane İşletmecisi Ş.B'nin doktor ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 894 adet reçete gönderdiğini belirtti. Polis, bu reçetelerden 120 tanesinin incelendiğini, 27 tanesinin sahte çıktığını açıkladı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde reçetelerin ve imzaların kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren eczanenin ise doktor N.P ve doktor Z.U ile birlikte yine 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 201 reçete gönderdiğini, bunlardan bin 100 tanesinin incelendiğini, 22 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, 22 sahte reçetenin 8 tanesinin Z.U'ya ait olduğunu söyledi.

Polis, zanlıların işyeri ve eczanelerinde emare alınan elektronik eşyaların inceleneceğini, üç zanlıdan alınan el yazı ve imza örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların

50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

Yargıç, eczacı olan zanlıların haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verirken, 86 yaşındaki Z.U için ıpsat yükümlülüğü koymadı.

