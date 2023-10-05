Sahte reçete soruşturması... Gazimağusa’da tutuklanan biri doktor biri eczacı 2 kişiye 1’er gün tutukluluk

Zanlılar bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Yargıcı Aysu Çakan Alakan huzuruna çıkarıldı.

-Doğan

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, zanlıların, ocak ile ağustos ayları içerisinde, H.S.’nin eczanesinde, muayene edilmeyen ve ilaç teslim edilmeyen birçok hastaya, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin resmi evrakı olan reçeteleri düzenleyerek, Sosyal Sigorta Dairesi’ne gönderip, sahteledikleri belgeleri tedavüle sürerek, karşılığındaki ücreti almak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Çavuş Mehmet Emin Doğan, zanlı Dr. T.O.’nun ocak ile ağustos ayları içerisinde, KKTC geneline, yazdığı 16 bin 361 reçetenin 2 bin 735’ini zanlı H.S.’nin eczanesine yazdığını ve incelediği 642 reçetenin 61’inin usulsüz olduğunu tespit ettiğini açıkladı.

Doğan, söz konusu eczanede karton şeklindeki çöp kutusu içerisinde, 20’ye yakın kesilmiş ilaç küpürü, 200’e yakın eski ve fotoğraflı sosyal sigorta reçetesi defteri ve 1 adet Sosyal Sigortalar Dairesine düzenlenmiş, arkasında 4 adet küpürü kesilmiş ilaç, doktor imzası bulunan ama müşteri imzası bulunmayan bir reçeteyi bulup zapt ettiğini kaydetti.

Doktor zanlının ofisinde henüz bir arama gerçekleştiremediğini anlatan Doğan, birçok kişiden ifade temin edeceğini anlattı ve mahkemeden, zanlılar aleyhine henüz yeni başlattığı tahkikatını tamamlayabilmek için tutukluluk emri talep etti.

Zanlıların avukatları polisin tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Talebi değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, ilk nazarda suçla bağlantısı bulunduğuna inandığı zanlıların poliste 1’er gün tutuklu kalmalarına emir verdi.