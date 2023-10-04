Sahte reçete vurgunu… Lefkoşa'da tutuklanan 4 doktor ve 3 eczacı teminat ile serbest kaldı!

Mahkemede soruşturmayla ilgili bilgi veren tahkikat polisi Doktorlar F.K, N.P, M.A, G.E ve eczacılar İ.T, S.S ve G.V.A ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını kaydetti. Polis, doktorların sahte reçeteleri yazdıkları, eczacıların da bu sahte reçeteleri tedavüle sürdüklerini tespit etti.

Zanlılar seyahat belgelerini polise teslim edip yurtdışına çıkışları yasaklanırken, 2’şer kefilin 500 bin TL ve 50’şer bir TL nakdi teminat şartı ve haftada bir gün polise ispatı vücut yapacak şekilde zanlıların serbest kalmaları kararlaştırıldı.