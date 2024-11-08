  • BIST 9177.11
  • Altın 2970.873
  • Dolar 34.3531
  • Euro 37.0006
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHakan Fidan: Kıbrıs’ta iki halk ve devlet var

Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini

» »
Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini
Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini

20 Eylül 2024 tarihinde, Gazimağusa’da önemli bir dolandırıcılık olayı meydana geldi. Ç.L.Ç. (27 yaşında, erkek) adlı şahıs, bir salon araca ait belgelerin başka bir şahısta olduğunu bildiği halde, polise giderek aracın kayıt belgesinin kaybolduğunu bildirip sahte bir beyanla kayıt temin etti. Ardından, elde ettiği sahte belgeyi ilgili dairede görevli memura teslim ederek tedavüle sürdü. Bu işlem sonrasında, aracın kaydı, sahte belgeyle başka bir şahıs adına devredildi.

Olayın ardından yürütülen soruşturma neticesinde Ç.L.Ç., 07 Kasım 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve sahte belge düzenlemenin, dolandırıcılıkla birlikte bir suç zinciri oluşturduğunu belirtti.

Bu olay, sahte belgelerle yapılan dolandırıcılık ve kayıtlarda hileli işlemlerle ilgili önlemlerin daha da sıkılaştırılması gerektiğini ortaya koydu. Soruşturmanın sonuçları, ilerleyen günlerde daha fazla detay içerebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt’ta hırsızlık: 4 tutuklu08 Kasım 2024 Cuma 12:04
  • 1871 sürücü kontrol edildi: 348 yasal işlem08 Kasım 2024 Cuma 11:57
  • Bankanın paralarını kumarda yemişler!08 Kasım 2024 Cuma 09:51
  • Mesarya Belediyesi’nden Yol Güvenliğine Büyük Adım...07 Kasım 2024 Perşembe 17:30
  • 13 araç trafikten men edildi07 Kasım 2024 Perşembe 16:50
  • Mağusalı öğretmen İlyas Yağlı Sevenlerini Yasa Boğdu07 Kasım 2024 Perşembe 16:26
  • Pazar ve pazartesi yer yer yağmur bekleniyor07 Kasım 2024 Perşembe 12:04
  • Euro ve Sterlin son bir ayın düşük seviyesinde07 Kasım 2024 Perşembe 12:04
  • Alkollü mama skandalı: 5 hemşire de teminatla serbest!07 Kasım 2024 Perşembe 12:03
  • TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi başladı06 Kasım 2024 Çarşamba 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti