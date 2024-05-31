Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürmek ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs

30.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, GKRY’den bölgesinden KKTC’ye kullanımındaki aracı ile giriş yapan D.E.(E-56)’nin, araçtaki yolcu S.S.A.(E-64)’nın tasarrufunda bulunan sahte olarak düzenlenmiş pasaportu, görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.R.(E-45) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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