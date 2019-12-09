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Sahte seyahat belgeleriyle yakalandılar

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Güney Kıbrıs’tan başka bir Avrupa ülkesine sahte seyahat belgeleriyle yolculuk yapmak isteyen iki kişi önceki gün Larnaka Havaalanı’nda yakalandı.
Sahte seyahat belgeleriyle yakalandılar

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Larnaka Havaalanı’ ndan yurt dışına seyahat etmek isteyen yabancı uyruklu bir karı kocanın sundukları Fransız kimlik kartı ve pasaportların sahte olduğu şüphesiyle tutuklandıklarını yazdılar.

Gazete, şahıslardan erkek olanın cezaevine konulduğunu, hamile olan kadının ise bir otelde gözetim altına alındığını belirtirken, şahsıların Güney Kıbrıs’a da yasadışı yollardan girdiklerine inanıldığını aktardı.

Şahısların gerçek uyruklarının ne olduğuna ise haberde yer verilmedi.

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