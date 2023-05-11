Sahte sigorta poliçesi ile ülkeye giriş yapmaya çalışan zanlı mahkeme huzurunda

Sahte sigorta poliçesi ile Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan zanlı Maria Livitzi Matsi, soruşturma kapsamında bir gün tutuklu kalacak.

‘Sahte Belge Düzenleme’, ‘Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme’ ve ‘Sahte Davranışla Kayıt Temini’ suçlarından tutuklanan zanlı Maria Livitzi Matsi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hatice Emin, huzurda bulunan zanlı Marıa Livitzi Matsi’nin, ‘Sahte Belge Düzenleme’, ‘Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme’ ve ‘Sahte Davranışla Kayıt Temini’ suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 07.00 raddelerinde, Lefkoşa'da Metehan Kara Giriş Kapısı'na gelen Güney Kıbrıs’ta sakin 54 yaşındaki Maria Livitzi Matsi’nin kullanımında bulunan KZA 022 plakalı Nıssan Juke marka aracı ile KKTC'ye giriş işlemi yaptığı esnada sistemde konu araca ait sigorta poliçesinin bulunmadığı tespit edilerek yapılan soruşturmada adı edilenin tasarrufunda 5 Aralık 2022-5 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan Akfinans Sigorta Ltd. tarafından sahte olarak düzenlenmiş 86762 seri numaralı sigorta poliçesinin bulunduğu tespit edildiğini anlattı.

Emin, aynı tarihte zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve konu sahte sigorta poliçesinin emare zapt edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde konu araç ile KKTC'ye toplamda 22 kere giriş-çıkış yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni başlamış olduğunu alınması gereken ifadeler ve konu belgenin incelenmesi gerektiğine değinen Emin, ilk etapta zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.