  • BIST 4.536,20
  • Altın 1274.031
  • Dolar 19.5169
  • Euro 21.415
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Sahte sigorta poliçesini tedavüle süren zanlıya ek tutukluluk

» »
Kıbrıs’ın güneyinde sakin Christiana Alexandrou’nun, kuzeye geçmeye çalıştığı sırada sahte sigorta poliçesini tedavüle sürdüğü tespit edilerek tutuklandı. Zanlının soruşturma kapsamında 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.
Sahte sigorta poliçesini tedavüle süren zanlıya ek tutukluluk

“Sahte evrak düzenleme”, “sahte evrakı tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan zanlı Christiana Alexandrou mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme”, “sahte evrakı tedavüle sürme” suçlarını işlediği belirtti.

SAHTE SİGORTA POLİÇESİNE TEDAVÜLE SÜRDÜ, TUTUKLANDI

Polis, 06 Mayıs Cumartesi günü, saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, Kıbrıs’ın güneyinde sakin 38 yaşındaki Christiana Alexandrou’nun kullanımında bulundurduğu MZT 837 plakalı araca ait sahte olarak kendi adına düzenlediği 503833 numaralı ve sözde 1 yıllık geçerliliği olan Capital Insurance Sigorta poliçesini kuzeye geçmek için görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü anlattı.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis, adı edilen zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve  soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesajınız var... 10 Mayıs 2023 Çarşamba10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:21
  • KTOEÖS'da başkan Selma EYLEM09 Mayıs 2023 Salı 22:47
  • Türk Devletleri toplantısı için KKTC’ye davet gelmedi, bu kez KKTC yok!09 Mayıs 2023 Salı 22:11
  • DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Şebnem Hoşkara'dan 9 Mayıs Avrupa Günü'ne özel 'kent' yazısı09 Mayıs 2023 Salı 22:09
  • Telekomünikasyon Dairesi’nin müdürü değişti09 Mayıs 2023 Salı 21:55
  • KKTC'de Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi saat 21.00'de sona erdi09 Mayıs 2023 Salı 21:48
  • Tatar: Yeni siyasetimizden asla vazgeçmeyeceğiz09 Mayıs 2023 Salı 20:06
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı09 Mayıs 2023 Salı 20:04
  • Fatih Terim KKTC'ye geliyor09 Mayıs 2023 Salı 18:10
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, FEMS'in İspanya'daki toplantısına katıldı09 Mayıs 2023 Salı 17:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti