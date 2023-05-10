Sahte sigorta poliçesini tedavüle süren zanlıya ek tutukluluk

“Sahte evrak düzenleme”, “sahte evrakı tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan zanlı Christiana Alexandrou mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme”, “sahte evrakı tedavüle sürme” suçlarını işlediği belirtti.

SAHTE SİGORTA POLİÇESİNE TEDAVÜLE SÜRDÜ, TUTUKLANDI

Polis, 06 Mayıs Cumartesi günü, saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, Kıbrıs’ın güneyinde sakin 38 yaşındaki Christiana Alexandrou’nun kullanımında bulundurduğu MZT 837 plakalı araca ait sahte olarak kendi adına düzenlediği 503833 numaralı ve sözde 1 yıllık geçerliliği olan Capital Insurance Sigorta poliçesini kuzeye geçmek için görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü anlattı.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis, adı edilen zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.