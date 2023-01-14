Sahtekarlık ile Eşya Temini

2022 yılı Kasım ayı içerisinde Haspolat’ta, N.A.(E-37) ve M.D.(E-42), meyve sebze ithalatçısı olarak faaliyet gösteren iş yerinden almış oldukları sebze ve meyveler için, önceden tek keşideci imzası ile bozulan toplam değerleri 773 000 TL olan 6 adet çeki ileri tarihli olarak yazıp işletmeye verdikleri halde, söz konusu çeklerin bozulmaması için sahtekarlık ve dolandırmak kastı ile tasdik memuruna yaptırmış oldukları çeklerin çift imzalı olunacağı yönündeki beyannameyi bankaya ibraz ederek çeklerin bozulmamasını sağlayarak sahtekarlıkla mal temin ettikleri tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.