Sahtekarlık ile Para Temini

18.11.2022 tarihinde, Güzelyurt’ta, E.K.(E-32), dolandırmak kastı ile yalan olduğu bildiği halde, bir şahsa kendisini belediye çalışanı olarak tanıtıp aracını arıza yaptığı gerekçesi ile söz konusu şahıstan 300 TL para isteyip yalan beyanda bulunarak, 300 TL nakit parayı, başka bir şahıstan ise aynı yöntemle telefon hattına 194 TL karşılığından kontör yükletmek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs 21.11.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.