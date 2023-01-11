  • BIST 4.960,01
  • Altın 1137.85
  • Dolar 18.7759
  • Euro 20.1798
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Sahtekarlık ile Para Temini

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahtekarlık ile Para Temini

Aralık 2022 ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı markete müşteri olarak giden C.M.(E-21) ve Ö.Y.(E-20)’nin, tasarruflarında bulundurdukları sahte olduklarını bildikleri 2 adet, 50’lik ABD banknotlardan ve MB 34628689A ile MB 34631363A seri numaralarından oluşan toplam 100 ABD dolarını, yapmış oldukları alışverişlere karşılık verip tedavüle sürerek, muhtelif market ürünlerini sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar aynı suçtan poliste tutuklu bulunmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Muhtarlar Toplantı06 Ocak 2023 Cuma 14:18
  • Sahte Para Tasarrufu, Sahtekarlıkla Para ve Mal Temini ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu06 Ocak 2023 Cuma 13:16
  • Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi06 Ocak 2023 Cuma 13:10
  • Girne'de Perfect Garden'da yangın05 Ocak 2023 Perşembe 13:25
  • Girne Antik Liman’da restorasyon çalışmaları sürüyor!04 Ocak 2023 Çarşamba 12:50
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu04 Ocak 2023 Çarşamba 11:43
  • Girne bölgesi elektrik kesintisi!04 Ocak 2023 Çarşamba 09:56
  • Girne'de Hırsızlık!03 Ocak 2023 Salı 15:53
  • Girne Belediyesi Meclis Toplantısı Canlı Yayınlandı03 Ocak 2023 Salı 11:47
  • Girne Çevre Yolu’nda kaza: 3 Yaralı!02 Ocak 2023 Pazartesi 23:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti