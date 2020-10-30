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Sahtekarlıkla 163 bin tl almıştı , 1 ay tutuklu kalacak

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Lefkoşa’da Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Medet Gürler dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sahtekarlıkla 163 bin tl almıştı , 1 ay tutuklu kalacak

 Lefkoşa’da Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Medet Gürler dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel - Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Burçin Korgan, zanlı Medet Gürler’in "Sahtekarlıkla Para Temini” suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının Eylül-Ekim 2020 UBP partisinde tanıdıkları olduğunu ve kendilerine devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceğini söyleyip yalan beyanda bulunduktan sonra Lefkoşa'da sakinler M.S., A.İ.K. ve Z.D.'den toplamda 163 bin 200 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı. Polis, 23.10.2020 tarihinde zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Savcı Volkan Kayabaş, zanlının tutuklu yargılanmasını, avukatı Elis Sönmez ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Duruşma neticesinde huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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