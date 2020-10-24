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Sahtekarlıkla 163 Bin TL temin etti, 3 gün tutuklu kalacak

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Lefkoşa’da Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Medet Güler dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sahtekarlıkla 163 Bin TL temin etti, 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Medet Güler dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Burçin Korgan, zanlı Medet Güler’in "Sahtekarlıkla Para Temini” suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının Eylül-Ekim 2020 UBP partisinde tanıdıkları olduğunu ve kendilerine devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceğini söyleyip yalan beyanda bulunduktan sonra Lefkoşa'da sakinler Metin Sertyürek, Ali İhsan Kaya ve Zeynep Demir'den toplamda 163 bin 200 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı. Polis, 23.10.2020 tarihinde zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını söyleyerek, mesele ile ilgili olarak temin edilecek ifadeler ve gerçekten bu şekilde icar edilen ev ve tarlalar olup olmadığının araştırılacağını anlattı. Polis, tahkikatın salimen yürütebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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