  • BIST 10923.57
  • Altın 2501.197
  • Dolar 32.6642
  • Euro 35.3732
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

Sahtekarlıkla para temin ettiler!

» »
Gönyeli’de meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan F.D'nin ardından yeğeni E.D'de suçla bağlantılı tutuklanarak sabah mahkemeye çıkarıldı.
Sahtekarlıkla para temin ettiler!

Polis memuru Ferhat Oruç mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı F.D'nin Haziran 2024 ayı içerisinde Ilaman Gylyjov ile internet ve Gönyeli'de yüz yüze görüştükten sonra Türkmenistan'da ikamet eden ve KKTC'ye çalışmak için gelmek arzusunda olan Atajan Movlyanov'ya ön izin çıkarıp iş bulacağı konusunda vaatte bulunup, sahtekarlık ve dolandırma niyetiyle Ilaman Gylyjov'dan toplamda 313 bin TL parayı internet bankacılığı ile temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının ön izinin çıkmaması nedeni ile parayı iade edeceğini söylediğini ancak Ilaman Gylyjov'a 2 bin TL verdiğini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının emare olarak alınan cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede birçok yabancı şahısların pasaport fotoğrafları ve ön izin belgelerinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde zanlının cep telefonunda bulunan çalışma ön izin belgeleriyle ilgili Çalışma Dairesinden araştırma yapıldığını ve söz konusu belgelerin tümünün sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıdan izahat istendiğinde sahte ön izinleri yeğeni E.D'nin kullanımında bulunan cep telefonunda düzenlediklerini söylediğini ve Resmi Evrak Sahteleme suçunu işlediklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, E.D'nin 7 Temmuz’da tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, meseleyle ilgili geniş çaplı soruşturma yapıldığını, alınması gereken birçok ifade olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’de zam şampiyonları sebze-meyve! Pazarda görenin yüzü ekşiyor08 Temmuz 2024 Pazartesi 12:21
  • Hava sıcaklığı 40 - 43 derece dolaylarında seyredecek08 Temmuz 2024 Pazartesi 11:17
  • Yeni avcılara yönelik eğitim düzenleniyor08 Temmuz 2024 Pazartesi 11:14
  • Girne Çevre Yolu’nda trafiği aksatan düğün konvoyuna polisten ceza08 Temmuz 2024 Pazartesi 11:10
  • Mehmet Dursun için yardım kampanyası başladı08 Temmuz 2024 Pazartesi 09:38
  • UBP'de PM toplanıyor, gündem Kurultay!08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:45
  • Dikmen-Taşkent yolu araç trafiğine kapatılacak08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:41
  • Haber ihbar kabul edildi, motosiklet sürücülerine ceza yazıldı08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:40
  • DP’nin ilk Genel Başkanı Adaoğlu hayatını kaybetti07 Temmuz 2024 Pazar 12:01
  • Gemikonağı’nda polisin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı07 Temmuz 2024 Pazar 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti