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Sahtekarlıkla para temini!

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Sahtekarlıkla para temini!
Sahtekarlıkla para temini!

19.08.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Karakum’da faaliyet gösteren bir market içerisinde E.K.(E-29)’nin, arızalı olan su hatlarını tamir edeceği vaadi ile sahte davranışla bir şahıstan almış olduğu 150 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada E.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam
etmektedir.

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