  • BIST 1.081
  • Altın 462,927
  • Dolar 7,4231
  • Euro 8,7752
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Sahtekarlıkla Para Temini     

» »
Sahtekarlıkla Para Temini    
Sahtekarlıkla Para Temini     

06.08.2020 tarihinde, Dilekkaya’da G.A.(E-38)’nın, inşaat halindeki bir binaya giderek Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalıştığını beyan ederek inşaata ait 12 adet iç kapının yapılması için şirket adına anlaştığını söyleyip C.A.’dan 7,000 TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirerek sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmekted

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapalı kent Maraş'ta çalışmalar hızlanıyor20 Ağustos 2020 Perşembe 16:44
  • Tatar, Tatlısu'da harnıp topladı20 Ağustos 2020 Perşembe 14:43
  • Gazimağusa'da evinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki kişiye otopsi yapıldı19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:17
  • Mağusa genelinde maske takma zorunluluğu getirildi18 Ağustos 2020 Salı 18:38
  • Belediye Meclis üyesi Ummanel: Orası kamp alanı değil resmen teneke mahallesi!18 Ağustos 2020 Salı 14:54
  • Mağusa'da 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandıa14 Ağustos 2020 Cuma 17:25
  • Mağusa'da küçük erkek çocuklarına cinsel istismar iddiası! Tutuklandı!13 Ağustos 2020 Perşembe 21:05
  • Mağusa'da ülkeye kaçak olarak giren 6 kişi yakalandı12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:24
  • Gazimağusa'ya saat 17'de su verilecek09 Ağustos 2020 Pazar 14:21
  • CTP: “Mağusa Belediyesi sahte evrak düzenleyerek Maliye Bakanlığı’nı kandırdı”09 Ağustos 2020 Pazar 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti