Sahtekarlıkla Para Temini     

06.08.2020 tarihinde, Dilekkaya’da G.A.(E-38)’nın, inşaat halindeki bir binaya giderek Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalıştığını beyan ederek inşaata ait 12 adet iç kapının yapılması için şirket adına anlaştığını söyleyip C.A.’dan 7,000 TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirerek sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmekted
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