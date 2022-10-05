30.07.2022 tarihinde, Girne’de meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan dolayı Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan S.B.(E-60)’nin, 11.09.2022 tarihinde Girne’de, kendisini emlakçı olarak tanıtıp dolandırmak kastı ile ev kiralayacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunarak, söz konusu şahıstan tamir ücreti olarak sahtekarlıkla 400 ABD Doları nakit parayı temin ettiği tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.