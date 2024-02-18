Sahtekarlıkla para temini

15.02.2024 tarihinde Ö.Z.(E-38)’nin, Lefkoşa’da yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait salon aracı mal sahibinden izinsiz olarak alıp kullandıktan sonra, bahse konu aracı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satmak suretiyle, 5000 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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