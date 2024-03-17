Sahtekarlıkla para temini

15.03.2024 tarihinde, Lefkoşa’da Ş.Ş.(E-32)’nin gerçekte araç yedek parça satıcısı olmadığı halde, dolandırmak kastı ile muhtelif araç yedek parçalarını tedarik edeceğini yönünde bir şahsa sahte beyanda bulunduktan sonra, bahse konu şahıstan 3,000 Euro ve 47,200 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.