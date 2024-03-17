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Sahtekarlıkla para temini

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Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini

 

15.03.2024 tarihinde, Lefkoşa’da Ş.Ş.(E-32)’nin gerçekte araç yedek parça satıcısı olmadığı halde, dolandırmak kastı ile muhtelif araç yedek parçalarını tedarik edeceğini yönünde bir şahsa sahte beyanda bulunduktan sonra, bahse konu şahıstan 3,000 Euro  ve  47,200 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. 

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs  tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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