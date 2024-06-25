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Sahtekarlıkla Para Temini ve Polis Olmadığı Halde Kendisini Polis Olarak Tanıtmak

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Sahtekarlıkla Para Temini ve Polis Olmadığı Halde Kendisini Polis Olarak Tanıtmak
Sahtekarlıkla Para Temini ve Polis Olmadığı Halde Kendisini Polis Olarak Tanıtmak

24.06.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gönyeli’de faliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden E.K.(E-33), işyerinde kasiyer olarak çalışan bir şahıstan 1.000 Stg nakit para isteyip karşılığı olan parayı arabadan alıp getireceğini söyledikten sonra, 1.000 Stg nakit parayı alıp karşılığını getirmeden konu işyerden ayrıldığı ve yine söz konusu işyeri önünde bulunan bir şahsa, kendisini Polis olarak tanıtıp konu şahıstan 1.000 ABD doları nakit parayı da sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın benzer yöntemlerle 19-22 Haziran 2024 tarihleri arasında, Gazimağusa’da ve Girne’de iki ayrı şahıstan toplam 18,799.20 TL, 5000 Stg ve 90 Euro nakit paraları da sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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