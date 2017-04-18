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Şaibe iddialarına AKP’den ilk yanıt

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Şaibe iddialarına AKP’den ilk yanıt
CHP'nin, YSK'nın mühürsüz pusula kararı nedeniyle 16 Nisan referandumunu iptal başvurusu yapmasına AKP'den tepki geldi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, kamuoyunda şaibe iddialarıyla ilgili “Seçimleri biz halkın iradesi olarak görüyoruz. CHP’nin şimdiye kadar hiçbir seçimden sonra halkın iradesine saygı duymuş bir yaklaşımı yok. Her seçimi tartışıyorlar. Özal aynı şekilde itham etti, Demirel’i itham etti, Menderes’i itham etti. Dolayısıyla biz buna alışığız. ama zaman içinde kamuoyu bunu kabul edecektir. CHP’nin de aynı şekilde kabul edeceğini düşünüyorum” dedi.

“MÜHÜRSÜZ PUSULANIN KABUL EDİLMESİ TEKNİK BİR KONU”

YSK’nın referandumda oy verme işlemi devam ederken mühürsüz zarf ve pusulaların kabul edilmesine yönelik kararını “teknik bir konu” olarak nitelendiren Turan, şöyle dedi; “Bu bizim meselemiz değil, bu YSK’nın teknik bir çalışması. Benzer örnekler bütün dünyada var. Dolayısıyla milletin iradesinin yansıması esastır. Hiçbir yerde sahte oy kullandığına dair bir iddia yok, hiçbir yerde benzer bir iddia yok. Teknik olan, yani filigranlı zarftır, mühürlü zarftır, oyların sayılmasıdır, hepsi bunların YSK’nın kendi taktiridir.”

“SAYILARDA İHTİLAF YOK”

Her sandığın başında siyasi parti temsilcilerinin bulunduğunu ve bunların ıslak imzalı tutanakları aldıklarını da kaydeden Turan, “Her sandıkta siyasi partilerin kendi temsilcileri de vardı. Islak imzalı olarak da o zabıtlar tutanak haline getirilip, her partiye veriliyor. Sayılarda bir ihtilaf yok. Dolayısıyla milletin iradesinin yansımasında bir ihtilaf yok” diye konuştu.

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