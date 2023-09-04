Şaibeli sınavdan sonra KIB-TEK'e sınavsız, münhalsiz 63 istihdam.. İşte o liste...

Şaibeli sınavdan sonra KIB-TEK'e sınavsız, münhalsiz istihdam yapıldı.. İstihdamlar bu sabah iş e başladı...
Detay Gazetesi KIB-TEK'e sınavsız, münhalsiz istihdam yapılanların listesini ele geçirdi.
İşte o liste;
Şaibeli sınavdan sonra KIB-TEK'e sınavsız, münhalsiz istihdam yapıldı.. İstihdamlar bu sabah iş e başladı...
Detay Gazetesi KIB-TEK'e sınavsız, münhalsiz istihdam yapılanların listesini ele geçirdi.
İşte o liste;
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