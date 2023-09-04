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Şaibeli sınavdan sonra KIB-TEK'e sınavsız, münhalsiz 63 istihdam.. İşte o liste...

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Şaibeli sınavdan sonra KIB-TEK'e sınavsız, münhalsiz 63 istihdam yapıldı.. İstihdamlar bu sabah iş e başladı...
Şaibeli sınavdan sonra KIB-TEK'e sınavsız, münhalsiz 63 istihdam.. İşte o liste...

Şaibeli sınavdan sonra KIB-TEK'e sınavsız, münhalsiz istihdam yapıldı.. İstihdamlar bu sabah iş e başladı...

Detay Gazetesi KIB-TEK'e sınavsız, münhalsiz istihdam yapılanların listesini ele geçirdi.

İşte o liste;

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