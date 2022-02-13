Şair Salih Bolat Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat, Koronavirüs nedeniyle 66 yaşında vefat etti. Bolat, bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

Son olarak yazıları Gazete Duvar'da yayınlanan Bolat'ın vefatının ardından Yitik Ülke Yayınları bir paylaşım yaparak, "Sevgili şair dostumuz, ağabeyimiz Salih Bolat’ımızı yitirdik. Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun… Ruhu şad olsun…" ifadelerini kullandı.

Salih Bolat kimdir?

Salih Bolat, 3 Temmuz 1956'da Adana'da doğdu. İlkokulu ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin Sosyal Politika Bölümü'nü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi'nden emekli olan Bolat, Beykent Üniversitesi, Sinema-TV bölümünde öğretim üyeliği yapmaya başladı.

Edebiyat yaşamına Yeni Adana gazetesinin kültür sanat sayfasında öyküler yazarak başlayan Salih Bolat, 1975 yılında Adana'da arkadaşlarıyla birlikte Koza adlı dergiyi çıkardı. İlk şiirini bu dergide yayımlamasının ardından 1977-1980 yılları arasında, Ankara'da yayımlanan Yapıt dergisinin ve Halk Evleri Genel Merkezi'nin yazı kurulu üyeliğinde bulundu. 1982-1983 yıllarında, yine Ankara'da yayımlanan Petek dergisinin yazı kurulu üyeliğinde bulundu. 1984-1986 yıllarında, Yarın dergisinin çalışmalarına katıldı. 1995 yılında ise Cem Savran ile Promete dergisini kurdu.

1980 yılı başlarından itibaren Yeni Olgu, Oluşum, Edebiyat 81, Türkiye Yazıları, Süreç, Yeni Düşün, Varlık, Gösteri, Düşler, Şiir-lik, Edebiyat ve Eleştiri, Defter, E, Kaçak Yayın gibi dergilerde şiirler ve yazılar yayımladı. 1995-1997 yıllarında Siyah Beyaz gazetesinde, "Duygusal Düşünceler" adlı köşede yazdı. Bu yazılarından seçtiklerinin de yer aldığı yazılarını, daha sonraki yıllarda aynı adla bir kitapta topladı.

1996 yılında, Radyo C'de "Şiir Penceresi" adlı programı yapımcı ve sunucu olarak yürüttü. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nün ve Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü'nün seçici kurul üyeliklerinde de bulunan Bolat, Edebiyatçılar Derneği'nin ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nın Yönetim Kurulu üyeliğinde de görev aldı.