Sait Erkmen’in adı, BTHK Ana Toplantı Salonu’na verildi

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) ana toplantı salonuna, 2015 yılında vefat eden kurumun eski Başkan Yardımcısı Sait Erkmen’in adı verildi.

İsimlendirme nedeniyle düzenlenen törende konuşan BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, Sait Erkmen ile yedi yıl boyunca çalışma fırsatı bulduğunu, çok çalışkan ve iş bitirici bir eleman olarak hem kuruma hem de ülkeye büyük faydaları dokunduğunu söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sait Erkmen’in BTHK’nın kuruluş aşamasında da görev aldığını, yasal hazırlıklara da katkıda bulunduğunu söyleyen Bürüncük, “Sait Erkmen ile çalıştığımız dönem ev verimli dönemlerimizden biriydi. Onu çok özlüyoruz. İsmini kurumumuzun en güzide toplantı salonuna vererek onu yaşatma kararı aldık” dedi.

Törene Sait Erkmen’in annesi Işın Erkmen, ailesi ve BTHK’daki çalışma arkadaşları katıldı.

29 Mart 1971’de Lefkoşa’da doğan Sait Erkmen, ilköğrenimini Atatürk İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda ve lise öğrenimini Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamlayıp mezun oldu. 1995 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişikler bölümünden mezun olan Erkmen, İngiltere’ye giderek Bradford Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler üzerine Yüksek Lisans diploması aldı. 1997-1999 yıllarında askerlik görevini yapan Erkmen, 1999-2012 yılları arasında telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin farklı bölümlerinde 13 yıl yönetici pozisyonunda çalıştı. 1 Mart 2012 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunda Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Said Erkmen evli ve bir çocuk babası idi. Erkmen 30 Ocak 2015'te geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.