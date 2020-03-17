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Şaka değil gerçek! Menzil şeyhi koronavirüsle konuşmuş

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Şaka değil gerçek! Menzil şeyhi koronavirüsle konuşmuş
Şaka değil gerçek! Menzil şeyhi koronavirüsle konuşmuş

Gazeteci yazar Sebahattin Önkibar Menzilcilerin beyin yakan koronavirüs iddiasını gündeme getirdi. Menzil Şeyhi Saki Erol’un koronavirüs ile sohbet ettiğini bu saçmalığın Menzilcilerin internet sitelerinde ve sosyal medyada yer aldığını aktaran Önkibar, “İslam adına rezilliğin son sahnesidir bu. Fethullah alçağının ‘Allah ile konuşuyorum’ ifadesinden sonra şimdi de Menzil Şeyhinin bu saçmalığı” dedi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Türkiye’de ise şu ana kadar 18 vaka görülürken bir çok önlem alındı. Gazeteci yazar Sebahattin Önkibar Youtube kanalı Alternatif TV’de Menzilcilerin beyin yakan koronavirüs iddiası aktardı. Menzil Şeyhi Saki Erol’un koronavirüs ile sohbet ettiğini bu saçmalığın Menzilcilerin internet sitelerinde ve sosyal medyada yer aldığını aktaran Önkibar, “İslam adına rezilliğin son sahnesidir bu. Fethullah alçağının ‘Allah ile konuşuyorum’ ifadesinden sonra şimdi de Menzil şeyhinin bu saçmalığı” dedi.

“Bir fıkra anlatmıyorum, şaka yapmıyorum” diyen Sebahattin Önkibar Menzil Şeyhi ile koronavirüs arasında gerçekleştiği söylenen sohbet ise şu şekilde aktardı…

Koronavirüs: Ey Gavs bana covid-19 derler vazifem yer yüzünü sarıp Adem oğullarını cezalandırmaktır müsaade edersen Türkiye’ye de musallat olacağım.

Gavs: Ben sağ oldukça sana Türkiye’de sana hayat hakkı yoktur.

Menzilcilerin söylemlerine göre bu görüşmeden sonra virüs Türkiye’de etkili olamaz.

Bu diyaloğun yalanlanmadığına da dikkat çeken Önkibar, Menzil tarikatının Sağlık Bakanlığı’nı ele geçirdiğini iddia etti. Önkibar “Sağlık Bakanlığı bu Menzilciler tarafından adeta işgal edilmiştir. Bu benim iddiam değildir. Yüzlerce kez Türk medyasında iddia olmuş bir konudur. Mikrip ile, virüs ile sohbet eden şeyhin müritleri Sağlık Bakanlığı’nı ülkeyi yönetiyor. İşte AKP’nin Türkiye’yi getirdiği nokta budur.” Şeklinde konuştu.

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