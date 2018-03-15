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Şaka gibi evrak dağıtımı!..

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Kamu Dairelerinden vatandaşlara gönderilen evrakların dağıtılma şekli görenleri hayrete düşürüyor.
Şaka gibi evrak dağıtımı!..

Taner ULUTAŞ

Vatandaşlara üzerinde resmi mührü basılan ve son derece öneme haiz bildirilerin apartmanların merdiven ayaklarına bırakılması vatandaşları çileden çıkartıyor. Adına Maliye Bakanlığından gönderilen ve önemli bir bilgi içerdiği tahmin edilen önemli evrakın K.Kaymaklı’da, Mustafa Ruso Caddesindeki bir apartmanın merdiven ayağına bırakıldığı gözlemlendi.

Maliye Bakanlığından ismine evrak gönderilen ismi bizde saklı vatandaş yaptığı açıklamada, bu nasıl bir iştir anlamak mümkün değildir. Maliye Bakanlığından size önemli bir evrak gönderiliyor. Bu evrakın üzerine de önemlidir resmi mührü de basılarak evinize gönderiliyor. İmza karşılığında verilmesi gereken bu önemi evrak sizin kaldığınız apartmanın apartman katının giriş yerindeki merdiven ayaklarına bırakılıp gidiliyor. Bu iş nasıl bir iştir dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, yağmurdan, rüzgârdan dolayı bu evrak bir yerlere uçarsa veya birileri alıp size vermezse dolayısıyla bu evrak sizin elinize geçmezse ne olacağını tahmin edebilirmisiniz? Vergi Dairesi tarafından gönderilen evrak elinize geçmezse arkasından resen vergi alnınıza dayanır. Veya yaşayıp yaşamadığınız ile ilgili bir evrak ise maaşınız kesilir. Bu nasıl bir devlet ve hükümet anlayışıdır anlamak mümkün değil ifadesinde bulundu.

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