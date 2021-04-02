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Şaka gibi gazete Yeni Şafak: 1 Nisan şakasıyla 2 Nisan manşeti hazırladılar

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Guardian'ın yaptığı 1 Nisan şakasını ciddiye alıp haberler hazırlayan ülkemiz basınını dün haber yapmıştık. Bu sabah bayilere gidenler Yeni Şafak'ın şakayı manşet yaptığını gördü.
Şaka gibi gazete Yeni Şafak: 1 Nisan şakasıyla 2 Nisan manşeti hazırladılar

Yeni Şafak, Guardian'ın 1 Nisan şakasını 2 Nisan sabahı okurlarına ulaşan basılı gazetenin manşeti yaptı.

Guardian, Süveyş kanalına alternatif bir kanal için çalışıldığını "iddia eden" haberini dün internet baskısında yayınlamış, şakalarla dolu haberin 1 Nisan şakası olduğunu anlamayan kimi yayın organları ve internet siteleri bu "iddiayı" haberleştirmişti.

soL, dün bu durumu anlatan bir haber yayınlamıştı. Pek çok internet sitesi Guardian'ın şakasını ciddiye alarak hazırladıkları haberi yayından kaldırma ya da düzeltme yoluna giderken şakanın büyüğü Yeni Şafak'tan geldi.

Yeni Şafak Guardian'ın şakasını haberleştirmekle yetinmemiş, 2 Nisan günü bayilerde satışa çıkan baskısına manşet haberi olarak seçmişti.

Yeni Şafak'ın internet sitesinde artık ulaşılamaz olan haberinin başlığı ve spotu şöyle:

Savaş erken çıktı:  İsrail ve İngiltere Süveyş’i bypass edecek kanal için harekete geçti

“Ever Given” adlı dev geminin Mısır kontrolündeki Süveyş Kanalı’nı bir hafta boyunca tıkaması alternatif güzergah, yol ve kanal arayışında olanları harekete geçirdi. BM, Akabe Körfezi’nden başlayan bir kanal projesini incelemeye başladı. İngiltere’nin destek verdiği proje hayata geçerse İsrail, stratejik su yolunu kontrol etme imkanına sahip olacak.

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