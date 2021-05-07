Şakalaşırken Çivi Tabancası ile Yaraladı

Yapılan açıklamaya göre:

06.05.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde çalışmakta olan M.M.T.(E-18), iş arkadaşı Musa AĞUŞ ile şakalaştığı sırada elinde tutmakta olduğu çivi tabancasının tetiğine dokunması sonucu, makineden çıkan bir adet çivi Musa AĞUŞ’un vücudunun göğüs kısmına saplanması neticesinde adı edileni yaralamıştır. Musa AĞUŞ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.