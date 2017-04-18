Gazimağusa’daki Namık Kemal Lisesi’nin Türkiye’deki kardeş okulu Sakarya Anadolu Lisesi Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

Namık Kemal Lisesi’nin davetlisi olarak ülkemize gelen Sakarya Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yalçın Sevindik, 2 öğretmen ve 12 öğrenciden oluşan heyeti Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi’nin eşliğinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. İlknur Şemi konuk okullarına gösterdiği misafirperverlikten dolayı Belediye Başkanı İsmail Arter’e plaket takdim ederken, Başkan İsmail Arter ise öğrencilere “Kıbrıs’ta Namık Kemal Efsanesi” isimli kitabı hediye etti ve öğretmenlere ipek kozalı işlemeli çerçeveli el işi verdi. Sakarya Anadolu Lisesi Müdürü Yalçın Sevindik de Başkan İsmail Arter’e hediye verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa şehrinin tarihi potansiyeli çok yüksek olan bir şehir olduğunu, bunun da belediyenin sorumluluğunu artırdığını ifade etti. Sakarya Anadolu Lisesi’nin yaptığı şehir gezisinden iyi izlenimler edinmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Başkan Arter, Gazimağusa’yı tanıtmanın sorumluluklarından biri olduğunu söyledi.

Namık Kemal Lisesi Müdiresi İlknur Şemi ise kardeş okul projeleri kapsamında Sakarya Anadolu Lisesi’ni Gazimağusa’da ağırladıklarını, kardeş okul projesine çok önem verdiklerini ifade ederek, okulların karşılıklı olarak birbirlerini tanıması, benzerliklerini ve farklılıklarını görmesini amaçladıklarını belirtti.

Konuk Okul Müdürü Yalçın Sevindik ise Gazimağusa’yı ziyaret etmekten son derece mutlu olduklarını, şehrin tarihi zenginliğinden etkilendiklerini, belediye başkanının kendilerine gösterdiği ilginin dolayı Başkan Arter’e teşekkür etti ve kendisini Sakarya’ya davet etti.