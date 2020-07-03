Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır, 56 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İlk belirlemelere göre patlamada 3'ü ağır 50 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Güncelleme 13:45

Sakarya Valisi, 56 yaralının hastaneye sevk edildiklerini söyledi.

Güncelleme 13:20

Sakarya Valisi Kaldırım: Yaralı sayımız 50'ye yükseldi. Hastanelere 50 yaralı intikal ettirildi, birinin durumu ağır. Bize intikal eden bir can kaybı yok. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Havadan müdahale yapılacak.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür" açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı: Fabrikada 150'ye yakın çalışan var

Hendek Belediye Başkanı Turgut Baboğlu yaptığı ilk açıklamada, "Patlamalar sürüyor. İçeride 150'ye yakın çalışan var." dedi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şu bilgileri aktardı:

Tabi burası sevindirici bir yanı var. Şehrin çok uzağında, yerleşim yerlerine uzak bir yerde. Halkımıza zarar verebilecek bir durumda değil. Burada tam yetkili kimseye ulaşamadık. İtfaiye ve ambulansların dışında kimsenin içeriye girmesine izin verilmiyor. 150'ye yakın çalışanın olduğu, içerdeki insanların durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Can kaybı olmadığı bilgisini aldık, ama net bilgiyi yetkililer verebilirler.

Bakanlar bölgeye gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

AKP sözcüsünden açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için." ifadesini kullandı.

İlk patlaması değil

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamayla ilgili, uzmanlar önemli uyarılar yaptı. Olayla ilgili bilgiler veren Dr. Alp Sirman, "Havada yüksek oranda zehirli kanserojen gaz olabilir. Meteoroloji rüzgara göre uyarı yapmalı" dedi.

İşte Dr. Sirman’dan çarpıcı uyarılar:

Bu fabrikanın ilk patlaması değil. Patlama çok güçlü olmuş ve basınç her yerden hissedilmiş. Havada yüksek oranda zehirli kanserojen gaz ortaya çıkmış olabilir. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Kuzeydoğudaki yerleşim yerleri uyarılmalı. Meteoroloji rüzgara göre uyarı yapmalı. Rüzgar yerleşim bölgesine doğru gelirse boşaltmak mantıklı olabilir.

''Hendek'te patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz'' uyarısında bulunuldu.

2 patlama daha olmuş

2011 ve 2013 yıllında aynı fabrikada patlamalar olduğu ortaya çıktı.

19 Şubat 2011'de bir işçinin öldüğü patlama sonrası demeç veren fabrika müdürü: "Patlayıcı maddelerin yaratacağı iş kazalarının %98'i önlenemez... Ölen işçinin de -doktorun dediğine göre- korkudan ödü patlamış" diye açıklama yapmıştı...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek'te patlama olan Havai Fişek Fabrikası'nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için" dedi.

Aynı fabrikada 11 yılda üçüncü patlama

Son olarak Aralık 2014'te aynı fabrikadaki patlamada da 1 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi yaralanmıştı. Coşkunlar Havai fişek fabrikasında Ramazan ayında atılan topların yanı sıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor.

Sakarya Valisi'nden ilk açıklama

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi.

Sakarya Belediye Başkanı: Patlamalar devam ediyor

Sakarya Belediye Başkanı da, "Vahim bir tablo var. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Hala patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz." dedi.

Hendek Belediye Başkanı: Bomba düştü sandık

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu patlamaya ilişkin şunları söyledi:

"150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Patlamalar hâlâ sürüyor. Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu.”

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, patlamayla ilgili olarak, "Sakarya Hendek İlçesinde havai fişek fabrikamız patladı. Temennimiz can kaybı olmaması yönünde. Olayı takip ediyoruz. Geçmiş olsun Sakarya..." dedi.

AFAD: Müdahale çalışmaları devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), patlama sonrası çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AFAD’tan yapılan yazılı açıklamada, “Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir” denildi.

3 patlama kaydedildi

AFAD'ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazlarına göre, ilk patlama 11:05'te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18'de 3 güçlü patlama kaydedildi.

Kızılay'dan patlamayla ilgili kimyasal gaz uyarısı

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından kimyasal gaz uyarısında bulundu.

Kınık, "Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip, kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz” dedi.Pakdemirli: 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü bölgeye gönderdik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya-Hendek'te meydana gelen havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından bölgeye 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz gönderdiklerini duyurdu.