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Sakarya’daki Patlama… Başbakan Tatar Başsağlığı Mesajı Yayımladı

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Sakarya’daki Patlama… Başbakan Tatar Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Sakarya’daki Patlama… Başbakan Tatar Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’de Sakarya Hendek’te meydana gelen patlama dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımlayarak, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.  

Sakarya Hendek’te meydana gelen patlama sonucu ölenler  ve yaralananlar olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye’de meydana gelen bu facia nedeniyle acınızı yürekten paylaşır, şahsım ve hükümetim adına, özelde Sakarya halkına,  genelde tüm Türkiye‘ye geçmiş olsun dileklerimi iletir, bu elim olayda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır,  yaralılara acil şifalar temennisi ile saygılar sunarım. ”         

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