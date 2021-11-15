Sakın Çöpe Atmayın! Enginar Yaprağının 7 İnanılmaz Faydası

Kalpten kansere birçok hastalıktan korunmaya yardımcı olan enginarın yapraklarının da şifalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte enginar yaprağının faydaları ve saklama koşulları...

Kangar, kenger, sinar olarak da bilinen ve sağlıklı bir diyet dostu olarak karşımıza çıkan enginar, ilkbaharın sağlık deposu sebzelerinden sadece biri.

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen enginarın, genelllikle yeşil yaprakları arasına saklanmış çanak şeklindeki etli kısmı tüketiliyor. Ancak karaciğer dostu olan enginarın yaprakları da tam bir şifa deposu...

Enginarın yapraklarını tüketerek içeriğindeki A, C, B, D ve E vitaminleri ile bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Tabi bahar sebzesi olan enginardan kışın da faydalanabilmek adına saklama koşullarını bilmekte yarar var.

Peki enginar yaprağının faydaları nelerdir? İşte enginar yaprağının faydaları ve saklama koşulları...

KARACİGERİ TEMİZLER

Enginar yaprağı, antioksidan içeriği ve safra salgısına katkısı sayesinde karaciğerin temizlenmesinde ve toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Bu etkisiyle karaciğer yağlanması tedavisinde de oldukça önemli rol oynar.

İYİ KOLESTROLÜ YÜKSELTİR

Yapılan bazı çalışmalar, enginarın iyi huylu (HDL) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Ayrıca içerisind bulunan luteolin isimli antioksidan sayesinde kötü huylu (LDL) kolesterolün oluşumunu engellediği de bilinir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Enginar, içerisinde yüksek miktarda fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri barındırır.

Zengin mineral ve vitaminleriyle bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.

KAN BASINCINI DENGELER

Enginar yapraklarının içerisinde potasyum ve damar genişlemesini sağlayan enzimi aktive etme özelliği bulunur.

Bu özellik sayesinde kan basıncını düşürmede ve dengelemede fayda sağlar.

SİNDİRİMİ DÜZENLER

Enginar yaprakları, diyet lifleri ve prebiyotik inülin açısından oldukça zengin bir besin olması nedeniyle bağırsak fonksiyonlarını düzenler.

Bunun yanı sıra yararlı bakterilerin beslenmesini sağlayarak bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı olur.

KANSERE KARŞI KORUR

Enginar; quercetin, silimarin, gallik asit gibi çok çeşitli antioksidanlar içerir.

Bu özellikleri sayesinde düzenli tüketildiğinde vücudun kansere ve daha pek çok kronik hastalığa karşı korunmasına katkı sağladığı bilinir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Enginarın 100 gramında yaklaşık 50 kalori vardır ve karbonhidrat içeriği de oldukça düşüktür. Dolayısıyla kilo verme ve koruma, sağlıklı beslenme sürecinde diyetlerin önemli bir parçasıdır.

Ancak böbrek hastalığı olan kişiler, potasyum içeriği fazla olan ve vücuttan su atıcı etkisinin bulunan enginarı tüketirken dikkatli olmalıdır.

ENGİNARI SAKLAMAK İÇİN ALTIN ÖNERİLER

Enginar, her ne kadar ilkbahar-yaz döneminin sebzesi olsa da uygun saklama koşulları ile saklandığı takdirde her mevsimde tüketilebilir.

Enginarı her mevsim tüketmek istiyorsanız en uzun süre tutabileceğiniz yer buzluk veya derin dondurucudur.

Bunun için enginarları temizleyip ayıklayın ve kararmaması için limonlu suda bekletin.

Ardından kaynamış tuzlu suyun içerisinde yaklaşık 2 dakika kadar bekletin.

2 dakika sonunda çıkarıp buzun içerisine koyun. Bu işlemler enginarın buzluktaki ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.

Buzda yaklaşık 1 dakika beklettiğiniz enginarları kurulayın.

Hava almayacak poşet veya bir kaba yerleştirip buzluğa ya da derin dondurucuya koyun.

ENGİNAR YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ

Malzemeler:

200 ml (1 bardak sıcak su)

1 çay kaşığı kuru parçalı enginar yaprağı

Hazırlanışı:

Her içim için taze olarak hazırlanması önerilen enginar yaprağı çayı, 1 çay kaşığı kuru yaprakla hazırlanır.

1 fincan sıcak suyun içine 1 çay kaşığı enginar yaprağını dökün.

5 dakika kadar yaprakların suyun içinde açılmasını sağlayın.

İçmeden önce farklı bir bardağa süzerek alın ve süzülen çayı için.

Uyarı: Bitki çaylarının ölçülü tüketilmesi tavsiye edilir çünkü aşırı tüketimde böbrekleri yorabilir ve bağırsakların dengesini bozabilir. Enginar yaprağı çayı da ölçülü tüketilmesi gereken bir çaydır. Yemeklerden önce günde 1 bardak tüketilmelidir.