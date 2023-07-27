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Şakir Alemdar: Mescide çok ihtiyaç varsa 'mobil mescit' yapılsın

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Dipkarpaz’daki Ortodoks Kilisesi'ne ait olan Apostolos Andreas Manastırı’nın boş kalan iki odasına mescide çevrilmesi ile ilgili farklı bir yaklaşım geldi. Hala Sultan Camii’sinin imamı Şakir Alemdar, ‘mobil mescit’ yapılsın dedi.
Şakir Alemdar: Mescide çok ihtiyaç varsa 'mobil mescit' yapılsın

Dipkarpaz’daki Ortodoks Kilisesi'ne ait olan Apostolos Andreas Manastırı’nın boş kalan iki odasının mescide çevrilmesi ile ilgili farklı bir çözüm önerisi Hapolat Camii’sinin imamı Şakir Alemdar’dan geldi.

Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir yerde mescide çok ihtiyaç olması halinde ‘mobil mescit’ sisteminin çok kullanışlı olabileceğini ifade etti.

Şakir Alemdar’ın tam paylaşımı şu şekilde:

“Herhangi bir yerde geçici olarak mescide çok ihtiyaç varsa bu fikir çok kullanışlı olur. Bildiğim kadarıyla Japonya olimpiyatlarında da ayni şekilde mobil mescitler kullanıldı. Türkiye’de hale hazırda kullanılıyor. Güzel bir uygulama.”

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