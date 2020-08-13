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Saksı İçersinde Uyuşturucu bulundurmuştu Teminatla serbest kaldı

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Saksı İçersinde Uyuşturucu bulundurmuştu Teminatla serbest kaldı
Saksı İçersinde Uyuşturucu bulundurmuştu Teminatla serbest kaldı

(Kamalı Haber) -Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda saksı içerisinde ekili toplam 9 kök hintkeneviri bulunarak tutuklanan İsmail Kılıç Bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

 

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede olguları aktardı.  Zor, 6 Ağustos saat 16.00 sıralarında Girne’ye bağlı Esentepe’de yapılan operasyon sonucu zanlının tasarrufunda saksı içerisinde ekili toplam 9 kök hintkeneviri bitkiler, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan kavanoz, foilkâğıt parçaları, uyuşturucu içiminde kullanılan lastik ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet makas bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 5 bin TL teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.

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