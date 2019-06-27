  • BIST 95.736
  • Altın 260,369
  • Dolar 5,7624
  • Euro 6,5487
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Salah, tacizle suçlanan ve kadro dışı bırakılan arkadaşı için ikinci şans istedi: Giyotine gönderilmesine gerek yok

» »
Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın bir modele cinsel içerikli mesajlar atan ve milli takım kadrosundan çıkarılan takım arkadaşı Amr Warda için "İkinci bir şansa inanmamız gerekiyor. Giyotine gönderilmesine gerek yok" demesi tepki çekti.
Salah, tacizle suçlanan ve kadro dışı bırakılan arkadaşı için ikinci şans istedi: Giyotine gönderilmesine gerek yok

Yunanistan takımı PAOK forması giyen 23 yaşındaki Amr Warda, Merhan Keller isimli İspanyol bir modele cinsel içerikli mesajlar attığının sosyal medyada ifşa edilmesinin ardından bir daha çağrılmamak üzere milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Mısır Futbol Federasyonu, seks içerikli mesajları ortaya çıkan Amr Warda'yı süresiz kadro dışı bıraktı.

Federasyondan yapılan açıklamada ''Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Warda, kadrodan çıkartılmıştır'' sözleri kullanıldı.

sd5.png

'İKİNCİ ŞANSA İNANMAMIZ GEREKİYOR'

İngiliz kulübü Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Salah, Twitter'dan yaptığı açıklamada kadınlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ancak insanların da hata yapabileceğini vurguladı: 

"Kadınlar son derece saygılı davranılmalıdır. “Hayır” “hayır” anlamına gelir. Bu şeyler kutsal ve öyle kalmalı. Ayrıca hata yapanların daha iyi bir yönde değişebileceğine ve doğrudan giyotine gönderilmemesi gerektiğine inanıyorum.

​"İkinci bir şansa inanmamız gerekiyor. rehberlik etmeli ve eğitmeliyiz. Sakınmak cevap değildir" 

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Cinsel taciz nedeniyle takımdan atılan arkadaşının ikinci şansı hak ettiğini belirten Salah'ın bu sözlerine sosyal medya kullanıcılarından tepkiler geldi. 

Twitter'da bir kullanıcı Warda'nın adının daha önce de böyle şeylere karıştığını belirterek "6. ifaşasında da suçsuz mu?" diye sordu. 

Başka bir kullanıcı "Aynısı ailenden birinin başına gelse ne yaparsın" ifadelerini kullanırken, bir diğeri de "İslamafobi önyargısıyla savaşan biri aynı zamanda kadınlara karşı ön yargılar üretmemeli" dedi. 

ABD'de Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, Salah'ın Liverpool'daki başarısının kulübün bulunduğu kent olan Merseyside'da İslamofobi ile bağlantılı nefret suçlarında ciddi bir azalma sağladığı tartışılmıştı. 

İngiliz polisi 2019'un başlarında 2017 ve 2018'de yılın Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görülen Salah'a yönelik İslamofobik tezahürat yapıldığının ortaya çıkması üzerine inceleme başlatmıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Umarız ordumuzla Türk ordusu savaşmaz18 Haziran 2019 Salı 15:26
  • ABD Ortadoğu'ya bin asker gönderiyor18 Haziran 2019 Salı 10:52
  • Suudi Arabistan'dan Mursi açıklaması: Müslüman Kardeşler Örgütü terörün kaynağı18 Haziran 2019 Salı 10:50
  • ABD'den İran'a bombardıman hazırlığı iddiası18 Haziran 2019 Salı 10:44
  • Rusya ve Türkiye'den çelişkili İdlib açıklaması13 Haziran 2019 Perşembe 17:12
  • Hamaney ABD Başkanı Trump ile müzakereyi reddetti13 Haziran 2019 Perşembe 15:56
  • 2018’in en İslami ülkeleri listesi açıklandı, ilk 40’ta Müslüman ülke yok20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:56
  • Trump: 'İran savaşmak istiyorsa bu resmen sonu olur'20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:23
  • İsrail'deki Eurovision finalinde Filistin bayrakları19 Mayıs 2019 Pazar 10:10
  • ABD, İran ile bir savaşa doğru mu ilerliyor?17 Mayıs 2019 Cuma 09:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti