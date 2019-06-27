Salah, tacizle suçlanan ve kadro dışı bırakılan arkadaşı için ikinci şans istedi: Giyotine gönderilmesine gerek yok

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın bir modele cinsel içerikli mesajlar atan ve milli takım kadrosundan çıkarılan takım arkadaşı Amr Warda için "İkinci bir şansa inanmamız gerekiyor. Giyotine gönderilmesine gerek yok" demesi tepki çekti.

Yunanistan takımı PAOK forması giyen 23 yaşındaki Amr Warda, Merhan Keller isimli İspanyol bir modele cinsel içerikli mesajlar attığının sosyal medyada ifşa edilmesinin ardından bir daha çağrılmamak üzere milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Mısır Futbol Federasyonu, seks içerikli mesajları ortaya çıkan Amr Warda'yı süresiz kadro dışı bıraktı.

Federasyondan yapılan açıklamada ''Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Warda, kadrodan çıkartılmıştır'' sözleri kullanıldı.

'İKİNCİ ŞANSA İNANMAMIZ GEREKİYOR'

İngiliz kulübü Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Salah, Twitter'dan yaptığı açıklamada kadınlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ancak insanların da hata yapabileceğini vurguladı:

"Kadınlar son derece saygılı davranılmalıdır. “Hayır” “hayır” anlamına gelir. Bu şeyler kutsal ve öyle kalmalı. Ayrıca hata yapanların daha iyi bir yönde değişebileceğine ve doğrudan giyotine gönderilmemesi gerektiğine inanıyorum.

​"İkinci bir şansa inanmamız gerekiyor. rehberlik etmeli ve eğitmeliyiz. Sakınmak cevap değildir"

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Cinsel taciz nedeniyle takımdan atılan arkadaşının ikinci şansı hak ettiğini belirten Salah'ın bu sözlerine sosyal medya kullanıcılarından tepkiler geldi.

Twitter'da bir kullanıcı Warda'nın adının daha önce de böyle şeylere karıştığını belirterek "6. ifaşasında da suçsuz mu?" diye sordu.

Başka bir kullanıcı "Aynısı ailenden birinin başına gelse ne yaparsın" ifadelerini kullanırken, bir diğeri de "İslamafobi önyargısıyla savaşan biri aynı zamanda kadınlara karşı ön yargılar üretmemeli" dedi.

ABD'de Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, Salah'ın Liverpool'daki başarısının kulübün bulunduğu kent olan Merseyside'da İslamofobi ile bağlantılı nefret suçlarında ciddi bir azalma sağladığı tartışılmıştı.

İngiliz polisi 2019'un başlarında 2017 ve 2018'de yılın Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görülen Salah'a yönelik İslamofobik tezahürat yapıldığının ortaya çıkması üzerine inceleme başlatmıştı.