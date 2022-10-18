Salahi Şahiner: Arıklı’nın TPIC sevdası nedeniyle yüz milyonlarca lira zarar edildi

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, 6 yıl boyunca hiç tartışma ve sorun yaşanmadan akaryakıt ihalelerinin yapıldığını ve yakıt sağlandığına işaret ederek, “Arıklı’nın TPIC sevdası” nedeniyle yüz milyonlarca lira zarar edildiğini savundu.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, 6 yıl boyunca hiç tartışma ve sorun yaşanmadan akaryakıt ihalelerinin yapıldığını ve yakıt sağlandığına işaret ederek, “Arıklı’nın TPIC sevdası” nedeniyle yüz milyonlarca lira zarar edildiğini savundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda “Bu hükümet döneminde açılan ihalelerin sonuçlandırılamamasının arkasında yatanlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Son dönemde sayısız ihalenin iptal edilip durdurulduğunu kaydeden CTP’li vekil Şahiner, bunun sorumlusu olarak MİK Yasası, süreçlerin doğru olmaması gibi nedenlerin gösterildiğini belirtti.

Bu konuda öne sürülenlerin doğru olmadığını ifade eden Şahiner, Erhan Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanı olması öncesi aynı yasalarla sürecin gayet düzgün şekilde işlediğini anlattı.

Ancak daha sonra doğrudan alım isteğiyle ihalelerin sürekli iptal edilip durdurulduğunu kaydeden Şahiner, doğrudan alımlar tam gaz ilerlerlerken devlet yüz milyonlarca lira zarar ederken ihalelerin “battos” olduğunu söyledi, böyle giderse kapıda “karanlık, pahalılık, çevre kirliliği” olduğunu kaydetti.

Hava yolları ihalesine işaret eden Şahiner, bu çerçevede “bir bırakmadılar ki pazarlık yapalım” sözlerini eleştirdi, bir bakanın bir şirketle pazarlık yapıp sonra ihale açması gibi bir yöntemin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Katı atık alanı ihalesi konusunda da konuşan Şahiner, ihalenin yangın nedeniyle iptal olduğunun söylendiğini ancak yangın olmasa bile şartnameye göre alım garantisi verildiğini ifade etti, bunun yürüyecek bir sistem olmadığını kaydetti.

Yakıt ihalesinin de çok konuşulduğunu belirten Şahiner, “Bu ihale istense çoktan biterdi” dedi. 6 yıl boyunca hiç tartışma ve sorun yaşanmadan akaryakıt ihalelerinin yapıldığını ve yakıt sağlandığını belirten Şahiner, “Arıklı’nın TPIC sevdası” nedeniyle yüz milyonlarca lira zarar edildiğini savundu.

Şahiner, Bakanlar Kurulu’nun ihale iptal edemeyeceğini vurguladı.

Kıb-Tek ihalesinde düşük fiyat sunan firmaların bugün 80 dolar teklif verdiğini dile getiren Şahiner, bu konuda açıklama istedi.

Teknecik Elektrik Santralı’nda karbon salınımı konusunda da gerekenin yapılması gerektiğini belirten Şahiner, eğer bir filtre takılacaksa bunun bilimsel çalışma sonucu ve ihaleyle yapılması gerektiğini ifade etti.

Rekabet Kurulu’nun işlevinin önemine işaret eden Şahiner, ihaleler açısından da bu kurumun öneminin büyük olduğunu anlattı.

Şirketlerin Rekabet Kurulu’na gitme hakkı olduğunu belirten Şahiner, eğer günün sonunda Rekabet Kurulu tarafından bir ihale durduruluyorsa bunun ortada yanlış yapılan bir şey olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Şahiner, ihale şartnamelerinde yapılan değişikliklere işaret ederek, teminat miktarının çok yüksek olduğunu kaydetti, “Bu işin üzerinden kara para aklanacak” dedi.

Şahiner opsiyon belgesi istenebileceğini söyledi.