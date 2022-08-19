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Salahi Şahiner: Stabil bir para birimi demiştik ki başka bir çözüm yok

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Salahi Şahiner, Türkiye’deki para politikasının bedelini KKTC’de daha da ağır bir şekilde ödediğimizi ifade ederek tek çözümün stabil para birimi olduğunu daha önce ortaya koyduklarını kaydetti.
Salahi Şahiner: Stabil bir para birimi demiştik ki başka bir çözüm yok

Cumhuriyetçi Türk Partsi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, gerek süt gerekse de yerli yaş sebze meyvenin bu raddede pahalı olmasının sebebinin üreticinin üretimden vazgeçmesi nedeniyle artık az sayıda kalan ve üretimin zor şartlarda yapılması olduğun söyledi…

Salahi Şahiner, Türkiye’deki para politikasının bedelini KKTC’de daha da ağır bir şekilde ödediğimizi ifade ederek, tek çözümün stabil para birimi olduğunu daha önce ortaya koyduklarını kaydetti.

Salahi Şahiner, “Üretici üretemiyor. Tarım ürünleri muazzam pahalı... Yüz liralık gübre bin liralara çıktı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kısa, orta vadede düşük faiz politikasının bize katkısı olmayacak. Biz stabil bir para birimi demiştik ki başka bir çözüm yoktur bizim için... Pahalılığın esas nedeni bu... Biz Türkiye’den de daha büyük bir enflasyonla karşı karşıyayız. Üretici üretemiyor. Tarım ürünleri muazzam pahalı... Yüz liralık gübre bin liralara çıktı.

"Üretici, Güzelyurt’ta tonu 6 liradan satın aldığı su ile ayakta kalmaya çalışıyor… Bunların hepsinin süspansiye edilmesi lazım. Süt kalmadı ülkede… Gerek süt ve yerli üretim yaş sebze meyvenin bu raddede olmasının sebebi az sayıda, zor şartlarda kalmasıdır üreticinin…”

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