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Salahi Şahiner: TPIC'den ihalesiz alım için zemin ayarlanıyor, KIB-TEK uçurumdan yuvarlanıyor

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Salahi Şahiner: TPIC'den ihalesiz alım için zemin ayarlanıyor, KIB-TEK uçurumdan yuvarlanıyor
Salahi Şahiner: TPIC'den ihalesiz alım için zemin ayarlanıyor, KIB-TEK uçurumdan yuvarlanıyor

İşte açıklama;

İstediği şirket ihaleyi kazanamayınca ihaleleri iptal eden, ihaleye katılıp sahte evrak sunduğu ile ilgili ihbar bulunan TPIC denilen şirket hakkında soruşturma açmak yerine, yine bu şirketten ihalesiz doğrudan alım için zemin ayarlaması yapılıyor.
Yalan, sahtekarlık, adrese teslim ihaleler, yolsuzluk, hukuksuzluk, görevi ihmal, vurgun, rüşvet olimpiyatlarına mı hazırlanıyorsunuz?
Bir süre daha hükümette kalmak için üç maymunu oynayan UBP, ne kadar daha bu organize işlere göz yumacaksınız?
KIBTEK uçurumdan aşağıya yuvarlanıyor farkında mısınız?
Sen uyu UBP, sandıkta uyanacaksın!!!

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