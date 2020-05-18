Salahi usta hayatını kaybetti

Ülkemizin ve Lefkoşa’nın tanınmış marangozlarından Salahi Hansel dün sabah sabah 07.30'da kendi evinde vefat etti.

Salahi Usta diye bilinip tanınan Salahi Hansel bir dönem neredeyse herkesin hayatına dokunmuştu.

Merhum Salahi Hansel, önce torunu Salahi Hansel'i çocuk yaşta, daha sonra da oğlu Ümit Hansel'i kaybederek, maalesef hem torun hem de evlat acısını ard arda yaşamıştı.

Merhumun cenazesinin bugün defnedilmesi bekleniyor.