Salamis Harabeleri’ne Ait Mermer Parçasının Satışı “Ebay” Platformundan Kaldırıldı

Gazimağusa’daki Salamis Harabeleri’ne ait mermer parçasının internette açık artırma usulüyle satış yapılan “ebay” platform üzerinden satışa çıkarılması ilanının dün sabah itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, “Walk of Truth” sivil toplum örgütü başkanı Tasula Hacitofi, gazeteye yaptığı açıklamada “ebay” platformunun ilgilileriyle görüşerek ilgili satışın kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Hacitofi, basıda çıkan haberin ardından “ebay” yetkilileri ile temasa geçtiklerini ve bunun, Salamis Harabeleri’nden çalınan bir eser olduğunu söylediklerini, platformun ise konu hakkında araştırma yapmak için satışa son verdiğini belirtti.