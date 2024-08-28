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Salamis kazılarının başkanlığını yürütmüştü: Prof. Dr. Ahmet Özgünel, hayatını kaybetti

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Gazimağusa’da yer alan Salamis Harabeleri’nin gün yüzüne çıkarılmasında büyük rol oynayan Arkeolog Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel’in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Salamis kazılarının başkanlığını yürütmüştü: Prof. Dr. Ahmet Özgünel, hayatını kaybetti

Ülkenin en önemli değerlerinden biri olan; Salamis Harabeleri’nin gün yüzüne çıkarılmasında büyük rol oynayan ve Türk arkeolojisinin son 50 yıllık gelişimine önemli katkı sunan Arkeolog Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk arkeolojisinin son 50 yıllık gelişimine önemli katkılar sunan duayen bir hocamızı kaybettik. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel artık yetiştirdiği öğrencileri ve arkeoloji alanında birbirinden kıymetli çalışmalarıyla hatırlanacak."

Ersoy, Çanakkale Gülpınar'da 1980 ve 2019 yılları arasında yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmalarının yanı sıra 1998 ve 2012 yılları arasında KKTC Salamis kazılarının başkanlığını da yürüten Özgünel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm arkeoloji camiasına başsağlığı diledi.

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