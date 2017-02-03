Salamis Ormanı’na yarın 50 fidan dikilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Gazimağusa Şubesi önderliğinde gerçekleşecek Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yarın saat 09.45’te Salamis Ormanı’na 50 adet fidan dikimi yapılacak.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında, gün geçtikçe betonarme yapılarda, egzoz dumanlarında ve yakılan çöplerdeki artışa bağlı olarak ormanların değerinin daha da arttığına işaret edilerek, dikilecek her bir fidanın solunacak havayı daha kaliteli yapmakla kalmayıp, huzur vereceği kaydedildi.

Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarının üstleneceği gönüllü fidan dikme ve hatıra ormanı oluşturma projesi sayesinde, toplumda sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi ve ormanların önemine vurgu yapılması da amaçlanıyor.