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Salamis Otel karantinaya alındı

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Salamis Otel karantinaya alındı
Salamis Otel karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, turist kafilesinin bulunduğu Mağusa’daki otelin karantinaya alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) açıklama yaptı.

Almanya’nın Balingen şehrinden Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesinin Ercan Havaalanı'ndan giriş yaptığını belirten Pilli, kafilenin özel bir servisle Mağusa’daki bir otele götürüldüğünü kaydetti.

Yüksek ateş şikayeti olan 65 yaşındaki Alman turistin dün akşam Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina merkezine alındığını belirten Bakan Pilli, kadın turistin test sonucunun bu sabah pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, 30 kişilik turist kafilesinin Mağusa’da konakladığı otelin de karantinaya alındığını, temaslı takibin başladığını kaydetti.

Pilli, kadın turistin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Pilli gelişmelerle ilgili  açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılacağını da belirtti.

Sağlık Bakanlığı son 14 gün içinde Covid 19 hastalığı görülen ülkelerde bulunan ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri bulunanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu.

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