Salamis Otel’den 34 pozitif test! Yeniden doğrulama testleri yapılıyor

Salamis Otel'de çalışan ve günlerdir karantinada olan yaklaşık 100 kişiye yapılan testlerden 34’ünün testi pozitif çıktı. Uygulanan testlerin ‘hızlı kit’ denilen sistemle yapıldığı ve bu testlerin %65 doğruluk oranı olması nedeniyle testler hemen doğrulama testi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildi.

Tam testlerin sonuçlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın bir açıklama yapması bekleniyor.

Salamis Otel'de çalışan ve günlerdir karantinada olan yaklaşık 100 kişiye yapılan testlerden 34’ünün testi pozitif çıktı. Bu testlerin %65 doğruluk oranı olması nedeniyle testler hemen doğrulama testi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildi/

27 personelin sürekli Salamis’te olduğu ve içeriden çıkmadığı; 7 polisin ise aileleri ile temas ettiği saptandı. Bakanlığın, yeni bir organizasyonla polis ailelerine yöneldiği öğrenildi.