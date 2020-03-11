Salamis Otel’in casinosu 15 gün süreyle kapatıldı, diğer Casinolar da kapatılacak mı?

Korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan Salamis Otel’in casinosu 15 gün süreyle kapatıldı.
İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarının yapılacağı Salamis Casino, tedbir amaçlı olarak 15 gün süreyle kapalı kalacak.
Öte yandan casino çalışanlarından 11 kişinin de tedbir amacıyla karantina alındığı ve söz konusu kişilere test yapıldığı öğrenilirken, söz konusu 11 casino personeli test sonuçları çıkana kadar gözetim altında tutulacak.
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