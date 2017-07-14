Salamis yolu çağdaş yapıya kavuşuyor

Gazimağusa Belediyesi’nin bütünüyle yenilenmesi ve çağdaş bir hale getirilmesi için proje çalışması yürüttüğü İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin ilk etabıyla ilgili ihale süreci başladı.

Salamis Yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nı günümüz koşullarının gerisinde kalan keşmekeş görüntüden kurtaracak ve bütünüyle çağdaş standartlara kavuşturacak İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin inşasına başlanıyor. İlk etap çalışmalar yoğun olarak düzenleme gerekliliği olan Fazıl Polat paşa Camii ile DAÜ arasındaki bölgede yapılacak.

Gazimağusa Belediyesi 3 etaptan oluşacak İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin 1. Etabının yapımıyla ilgili 13 Temmuz’da ihaleye çıkarak 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat:12:00’ye kadar yapım işlerini üstlenecek firmanın belirlenmesi için teklif kabul edecek.

Salamis Yolu Düzenleme projesi kapsamında aydınlanma sistemi yeni nesil teknolojiye dönüştürülerek cadde üzerindeki elektrik ve telefon hatlarının yer altına alınması, engelli bireylerin kullanabileceği şekilde kaldırım yenilenmesi, bisiklet yolları, cep otoparklar, peyzaj düzenlemesi , güzergahın çok hareketli olması sebebiyle oluşan yoğun trafik akışının düzenlenmesi çalışmaları yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin finanse edeceği 3 aşamadan oluşacak projenin 1. Etabının maliyeti 3 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Projenin Nisan 2018 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, İsmet İnönü Bulvarı’nın öğrenci yoğunluğu nedeniyle Gazimağusa’nın en hareketli güzergâhı olduğunu ifade ederek, “hayata geçireceğimiz proje Gazimağusa’nın bu çok önemli güzergâhını çağdaş standartlara kavuşturacak ve Gazimağusa’nın çehresini değiştirecek” dedi. Gazimağusa Belediyesi’nin çağdaş bir görüntü vermeyen güzergâhı günümüzde çağdaş şehirlerde uygulanan yenilikleri de takip ederek yeniden dizayn etme sorumluluğu taşıdığını ifade eden Başkan Arter, havai hatların yer altına indirilmesinden, bisiklet yoluna, engelli bireylerin ve tüm halkın rahatça kullanabileceği yol ve kaldırım düzenlemesine kadar yapacakları çalışmalarla yeni bir güzergah yaratacaklarını kaydetti.

Arter, Zafer Anıtı Çemberi’nden Polatpaşa Devlet Hastanesi’ne kadar uzanan güzergâhın ilk etapta en yoğun ve ihtiyaç duyulan kısmı olan Fazıl Polat Paşa Camii ile DAÜ arasındaki kısmını yapacakları bilgisini verdi. Projenin inşa sürecinde esnaftan ekiplere yardımcı olmaları ricasında bulunan Arter, sıkıntılı inşa sürecinden sonra özellikle oradaki esnaflar olmak üzere herkesin faydasına olacak bir durum ortaya çıkacağını, projenin bitmesiyle trafik sıkışıklığının da çözüleceğini ifade ederek, ayrıca yasal ihlallerin olduğu işyerlerinin gereken şekle getirilmesi çağrısında bulundu.

İsmet İnönü Bulvarı’nı kente yakışır ve kaliteli bir duruma getirmek için hazırladıkları projenin yapılmasında emek veren belediyenin mimar mühendislerine ve projeyi finanse eden TC Büyükelçiliği’ne teşekkür eden Arter, projenin tüm halkımıza hayırlı olmasını diledi.